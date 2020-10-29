Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı
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Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı

29.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:59

Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da bir çok hırsızlık olayıına karışan gözlüklü ve maskeli 3 kadın Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da bir çok hırsızlık olayıına karışan gözlüklü ve maskeli 3 kadın Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şüpheli hareketleriyle polisin dikkatini çeken 3 kadın durdurularak Genel Bilgi Taramasısorgusundan geçirildi. Tarama üzerine 3 kadının Şanlıurfa ve Gaziantep'te maske ve güneş gözlükleri ile bir çok ev ve iş yerine girerek, hırsızlık yaptığı belirlendi. Aranan ve gözaltına alınan 3 kadın kafadar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güvenlik kameralarından kaçamadılar

Hırsızlık amaçlı girdikleri binaların güvenlik kamera görüntülerine takılan 3 hırsızın tanınmamak için gözlük taktıkları görüldü. Bir kadının ise kameranın yüzünü görmemesi için kameranın önünden başını eğip eliyle yüzünü kapatarak geçmesi dikkat çekti. 3 kadından birinin ise normalde başörtüsü takmadığı hırsızlık yapacağı esnada tanınmamak için başörtüsü taktığı kameradan tespit edildi.

Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı
Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı
Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı
Maskeli üçler polisin dikkatiyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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