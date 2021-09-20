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Son dakika haber! Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti.

Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da metrobüste maske takması için uyarıda bulunduğu Ömer Senem tarafından darp edilen ve gözlük camının kırılması sonucu görme yetisini kaybeden güvenlik görevlisi Şükrü Turan, olay nedeniyle şikayetçi oldu. Metrobüs kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Senem'in güvenlik görevlisine defalarca kez vurduğu görüldü.

Avcılar'da 25 Haziran 2021 tarihinde metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maske takmayan Ömer Senem isimli şahsa uyarıda bulundu. Maske takmayı kabul etmeyen Senem iddiaya göre "Bana maske taktıracak varsa gelsin taktırsın" dedi. Metrobüste bulunan diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine öfkelenen Senem, Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Darp edildiği esnada gözlüğünün camı kırılan Turan, gözünden yaralanırken, Ömer Senem ise gözaltına alındı. Senem emniyetteki ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını ifade etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Turan ise olayın ardından gözünden 3 kez ameliyat oldu ancak görme yetisini kaybetti.

Öte yandan olaya ilişkin metrobüs kamerasına yansıyan görüntülerde Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne yumruk attığı görülüyor. Durakta bulunan kameraya yansıyan görüntüde ise Senem ile Turan arasında arbede yaşandığı gözleniyor.

Son dakika haber! Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada

Son dakika haber! Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada

Son dakika haber! Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada

Son dakika haber! Maske uyarısında bulunduğu şahıs tarafından darp edilen güvenlik görevlisi görme yetisini kaybetti...O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - Son Dakika Haberleri
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