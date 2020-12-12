Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
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Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi

12.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:35
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi

Gelen son dakika haberlerine göre Özgür EREN-Hasan YILDIRIM ŞİŞLİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetim noktasında iki kişi otomobil içerisinde maske takmadıkları için polis ekiplerine yakalandı.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM ŞİŞLİ'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında denetim noktasında iki kişi otomobil içerisinde maske takmadıkları için polis ekiplerine yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere sinirlenen kişi önce eliyle kamerayı itti sonra da kameradan kaçmaya çalıştı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri İstanbul'un birçok yerinde denetim noktaları oluşturdu. Denetim noktalarından biri de Mecidiyeköy Meydanı oldu. Polis ekipleri meydanda bütün araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Bir motosikletli kuryeye SGK belgesini ibraz edemediği için ceza kesildi.

KAMERADAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Başka bir sürücü ve yolcunun maske takmadığını gören polis ekipleri otomobili durdurdu. Sürücüye maske takmadığı için 900 lira idari para cezası uygulanacağını söyledi. Gazetecilerin görüntü almasına sinirlenen sürücü önce kamerayı itti. Görüntü alınmasına engel olamayınca kameradan kaçmaya çalıştı. Onda da başarılı olamayan kişi arkasını dönüp "Çekme" diye tepki gösterdi. 900 lira ceza yazılan kişi denetim noktasından ayrıldı.

   


Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi
Son dakika haberleri! Maske takmadığı için ceza kesildi; Görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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