Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi- Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi
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Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi- Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi

28.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:43

Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi Beyoğlu'nda korona virüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi.

Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi

Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda korona virüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi. Cezadan kaçmak için polis ekiplerine zorluk çıkaran kadın, ekiplere, "Siz şov yapıyorsunuz" dedi.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. İddialara göre, ekipler o sırada Taksim Metrodan çıkan ve maskesini uygun şekilde takmayan M. D. K.'yı gördü ve durdurmak istedi ancak kadın durmak istemedi. Kadını uzun uğraşlar sonucunda durduran polis ekipleri kadından kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen kadın, polis ekiplerine dakikalarca zorluk çıkardı. Ekiplerin, uzun uğraşları sonucunda kadının kimliği alınırken cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerine "Siz şov yapıyorsunuz" dedi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına cezai işlem uygularken kadın, polislere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi. Ceza sonrası çevrede vatandaşlar toplandı ve kadının maske takmamasına tepki gösterdi. Kadın ise ceza kesildiği anda ekiplere "maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun" dedi.

Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi
Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi
Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi
Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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