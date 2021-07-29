Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü
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Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü

Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine yakın iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine yakın iki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Yangın bölgesine yakın bazı otel ve evler boşaltıldı. Alevlere yakın konumda bulunan iki ev ise yangından zarar gördü. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri evlere sıçrayan alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Yangında bir evin çatısı, diğer evin ise bir odasında maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle yerleşim yerlerindeki vatandaşlardan bazıları da dumandan etkilendi. Yangın bölgesinde dumandan etkilenen 8 kişi olay yerindeki ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü
Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü
Son dakika haber | Marmaris'teki yangında iki ev zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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