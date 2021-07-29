Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği
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Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetleri'mize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği
Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği
Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği
Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı

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