Son dakika haber... Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına Mehmetçik desteği

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki orman yangını ile mücadele çalışmalarına personel ve araçların yanı sıra bir insansız hava aracı (İHA) ile destek verildiğini açıkladı.