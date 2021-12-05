MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris selin yaralarını sarıyor

Ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor

-Marmaris'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağışın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde etkisini arttırarak sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağış Marmaris'te hayatı olumsuz etkiledi. İçmeler Mahallesi'ndeki Kayabal Deresi'nin sağanak yağış sonrası debisinin artarak taşması sonucu ilk belirlemelere göre 16 ev ve belediye binasının zemin katlarını su bastı. Bazı araçların ise selden zarar gördüğü öğrenildi. Yolların dereye döndüğü yağış sonrasında İçmeler Mahallesi ile birlikte Osmaniye, Orhaniye ve Bayır mahallelerinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

"Selin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı"

Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin gece saatlerinden itibaren yaptığı çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. Oluşan sel nedeniyle bozulan ve kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Selin ormanlık alandan getirdiği odun parçaları ile molozlar iş makineleri ile bulundukları yerlerden kaldırılıyor.

"Metrekareye 91 kilogram yağış düştü"

Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından alınan önlemler daha büyük felaketlerin yaşanmasının önüne geçti. Metrekareye 91 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise teselli kaynağı oldu.

"Sel olayı ile yaşamaya alışmamız lazım"

Marmaris Kod 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan, yaşanan orman yangınlarının selin etkisini arttırdığını ifade ederek, "Geceden itibaren çalışan ekip arkadaşlarımıza biz de destek vermeye çalıştık. Zaman zaman aracımızın giremediği yerler oldu oralardan geri dönmek zorunda kaldık. İçmeler, Orhaniye ve Osmaniye'yi çamurlu sel bastı. Bundan sonra orman yangınları ile nasıl yaşamaya alışmamız gerektiği gibi, sel ile de yaşamaya alışmamız gerektiğini gördük. Çünkü buralar ağaçlanmadan sel basmayacak hale dönemeyiz. Bu da 3-5 sene boyunca bu sellere alışmamız gerektiğini ve selle mücadele etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları el birliği ile gece boyunca çok zor şartlar altına çalıştı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.