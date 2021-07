Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından, helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Buradaki söndürme çalışmalarını helikopterle havadan takip eden Erdoğan, Marmaris Öğretmen Evi'ne gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Burada bir de basın açıklaması yapan ve ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinde Marmarislilere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizler gibi bizim de zihnimizde bu işin arkasında terör örgütünün olup olmadığı sorusu vardır. Bilindiği gibi örgüt açıkça geçtiğimiz yıl ormanları yakacağını ima etmiştir, Hatay'da bunu yaşadık. Bu yıl yine Hatay'da yangınlar başladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Şayet öyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek gereğini yapacağız" dedi.

'TEHLİKE ALTINDA OLAN KİMİ MAHALLELERİMİZ BOŞALTILARAK ORADAKİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ YERLERE NAKLEDİLMİŞTİR'

Marmaris Öğretmen Evi'nde basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Marmaris Milas Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerimizde maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. Biraz önce Antalya Manavgat'taydım, oradaki vatandaşlarımıza da hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettim hem de yapılan çalışmaları yerinde inceledim. Bir kez daha rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Yangında şu ana kadar çeşitli oteller, kamu kurumları, evler hasar görmüştür. Tehlike altında olan kimi mahallelerimiz boşaltılarak oradaki vatandaşlarımız güvenli yerlere nakledilmiştir. Yangınlara müdahale için hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinası, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da 38 ambulans ve 175 personelle vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır" dedi.

'EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ ŞAHİN KARDEŞİMİZİ KAYBETMİŞ OLMAMIZ'

Yangından etkilenen vatandaşların ikisi dışında hepsinin hastanelerden taburcu edildiğini söyleyen Erdoğan, "Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlarımız en yakındaki güvenli yerleşim yerlerine aktarılmıştır. Ayrıca barınma, gıda ve temizlik malzemesi gibi gereken her türlü tedbirler alınmış, her türlü ikmal mekanizması oluşturulmuştur. Buradaki en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum, yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmemiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Bu kardeşimiz Marmaris'teki yangını söndüren kardeşlerimize yardım ederken geride gözü yaşlı bir kız evlat ve sevenlerini bırakarak hayatını kaybetti. Şahin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Türkiye Şahin'i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerine müteakip hemen zarar tespitleri yapılmıştır. Bu tespitlere göre konutlar, ahırlar ve ticari alanlarla ilgili gereken adımları atmaya hemen başlayacağız" dedi.

'CİĞERLERİNİ YAKMAK BOYNUMUZUN BORCU'Marmaris'teki yangının birine çocukların yol açtığının bilindiğini belirten Erdoğan, "Diğer yangınlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili1 kişi gözaltına alınmıştır. Manavgat'ta da ifade ettiğim gibi, geçtiğimiz yıl terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangınları iki katına çıkmıştır. Bu yangınlarının bir kısmının da benzer bir talimatla yapılmış olma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ormanları yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz gereken çalışmaları hassasiyetle yönetmektedir. Ülkemizin karşılaştığı her hadisede, her krizde olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kısım harekete geçmiştir. Sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar ve çaptırmalar hemen ortalığa saçılmıştır. Halbuki bu siyaset konusu yapılacak bir mesele kesinlikle değildir. Türkiye bölgesinin en güçlü orman yangınıyla mücadele altyapısına sahip bir ülkedir. Uçaklar meselesinde devletin resmi bilgilerine kulak vermektense, yıllarca bu ülkenin vaktini ve kaynaklarını israf etmiş olanların yalanlarına inanmayı tercih edenleri üzüntüyle takip ediyoruz" dedi.

'CAN KAYBI DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ ZARARI TELAFİ EDECEK GÜCE VE İMKANA SAHİBİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir vatandaşın mağdur olmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, "Can kaybı dışındaki her türlü kaybı telafi edecek her türlü güce ve imkana sahibiz. Kendi ülkesine ve halkına düşman bu zihniyeti de milletimiz ilk fırsatta bünyemizden tasfiye edecektir. Birliğe, beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyacımız olan bir dönemde tüm vatandaşlarımızı bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkıya kenetlenmeye davet ediyorum. Yanan alanlardaki fidan dikimine inşallah ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır. Devlet millet dayanışmasını bozmak isteyen provokatörlere asla meydan bırakmayacağız. Şehitler veren bir kurum olan Orman Teşkilatımızın kahraman mensuplarının fedakarlıklarına saygı duymayanlar, her mecrada hak ettikleri dersi alacaklardır. Bildiğiniz gibi iki itfaiyecimiz şehit oldu, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Kendi alanında dünyanın en iyilerinden olan orman teşkilatımızı daha da güçlendirmek için gereken adımları süratle atacağız" dedi.

YANGINDAN ETKİLENENLERE YAPILACAK YARDIMLARBugün sabah itibariyle orman yangınından etkilenen bölgelerin 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildiğini dile getiren Erdoğan, "Antalya Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Mersin Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Osmaniye merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Muğla Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, Adana Aladağ, İmamoğlu, Karahisar ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler, 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilmiştir. Yangından etkilenen tüm bölgelerle ilgili genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesiyle birlikte tarım hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacaktır. Yanan ev hasar gören evlere öncelikle 50 bin TL'ye kadar eşya yardımı yapılacaktır. Ardından ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Dört, genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ertelenecek. Esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım kredi, tarım ziraat borçları ertelenecek. Beş, faizsiz esnaf kredisi verilecek. Altı, KOSGEB acil desteği verilecek. Yedi, bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Bir yıl içerisinde kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgelerindeki evler, yöresel dokusuna uygun bir şekilde ahırıyla, deposuyla ve tüm müştemilatıyla tamamlanacak" dedi.

'ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK İÇİN 50 MİLYON TL ÖDENEK GÖNDERİLMİŞTİR'Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibariyle 50 milyon TL ödenek gönderildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlıyoruz. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Biz iktidar olduğumuz süre içerisinde yaklaşık 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız. Sadece 19 yılda diktiğimiz bu ağaçlarla, şu anda başımıza gelen bu sıkıntıları inşallah en kısa zamanda telafi edecek güce sahibiz. Orman alanımızı bu süre içerisinde 23 milyon hektara çıkarmıştık. İnşallah bu alanı daha da artıracağız. Bir kez daha Antalya'mız ve Muğla'mız başta olmak üzere yangın felaketiyle mücadele eden tüm herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenevindeki açıklamasını tamamlamasının ardından dışarıda Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinde Marmarislilere kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can