Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
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Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)

Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... 'TÜRK KARDEŞLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'Azerbaycan'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için gelen 40 kişilik arama kurtarma ve itfaiye ekibi Datça karayolundaki ormanlık alanda çalışmalara başladı.

'TÜRK KARDEŞLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ'

Azerbaycan'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için gelen 40 kişilik arama kurtarma ve itfaiye ekibi Datça karayolundaki ormanlık alanda çalışmalara başladı. Ekipten Kamil Dilaverev, "Durum çok kötü ama her zaman Türk kardeşlerimiz için elimizden geleni yaparız. Burası kendi memleketimiz, yabancılık duymadık. İnşallah durum sizler için daha iyi olur" dedi.

Bir diğer itfaiyeci İkbal Küçürlü de, "Kardeş ülkemizdeki yangını söndürmeye geldik. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. İnşallah üstesinden geleceğiz" diyerek, Türk halkına geçmiş olsun mesajı gönderdi.'YANGIN BAŞLADIĞINI DUYUNCA HEMEN GELDİK'Kufeyt Abdullahev de, "Hepimiz Azerbaycan'dan geldik. Hepimiz itfaiyede uzman çavuşuz. Var gücümüzle Türk kardeşlerimize yardım etmek için çalışıyoruz. Büyük bir arazide Türkiye'de yangın başladığını duyunca hemen geldik. Şu an aldığımız bilgilere göre pek çok yerde yangın başlamış. İstiyoruz ki çalışalım, hızlıca buraları kurtaralım sonra da diğer yerlere geçelim" diye konuştu.

Davut CAN/MARMARİS (Muğla),


Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)
Son dakika haber: Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; 1 ölü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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