Son dakika haber: Marmaris'teki MIYC Kış Trofesi 4. ayak yarışları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 27-28 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi 4. ayak yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi.

MIYC'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle 27-28 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız MIYC Kış Trofesi 4. ayak yarışlarımız iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3-4 Nisan'daki 5. ayak ve 24-25 Nisan'daki 6. ayak yarışlarıyla ilgili bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Ayrıca, 5. ve 6. ayak yarışlarına katılacak sporcuların Kovid-19 PCR testi yaptırmaları ve testlerin yarış başlangıç tarihinin en fazla 72 saat öncesine ait olması gerektiği hatırlatıldı.

Organizasyonun 23-24 Ocak'taki 1. ayak, 13-14 Şubat'taki 2. ayak ve 6-7 Mart'taki 3. ayak yarışları da salgın nedeniyle önce ertelenmiş, ardından da iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen