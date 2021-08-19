Son dakika haber: Marmaris'teki Lunapark saldırısına 3 gözaltı
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Son dakika haber: Marmaris'teki Lunapark saldırısına 3 gözaltı

Son dakika haber: Marmaris'teki Lunapark saldırısına 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde Haziran ayı içerisinde iki defa silahlı saldırı olayı yaşanmıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Haziran ayı içerisinde iki defa silahlı saldırı olayı yaşanmıştı. İkinci saldırının faile ile kendisine yardım ve yataklık eden iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

3 Haziran'da Lunapark'a düzenlenen saldırı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekipler görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı düzenlenen şüphelinin İzmir'de olduğunu belirledi.

İzmir'de şüphelinin kaldığı eve düzenlenen operasyonda saldırının faile olduğu öğrenilen A.B. ile saldırgana yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen B.H.Ç. ve K.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Marmaris Adliyesi'ne sevk edildiler. - MUĞLA

Son dakika haber: Marmaris'teki Lunapark saldırısına 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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