Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü
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Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü Marmaris'te yangın sonrası küle dönen evler havadan görüntülendi Marmaris'te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böle görüntülendi.

Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü

Marmaris'te yangın sonrası küle dönen evler havadan görüntülendi

MUĞLA - Marmaris'te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böle görüntülendi. Yemşeli manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri büyüleyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı. Savaştan çıkmışçasına mahsunlaşan Osmaniye köyünde yangın sonrası 30 eve küle dönerken 13 evde maddi hasar oluştu. Yangından sonra oluşan acı tablo havadan görüntülendi.

Muğla Marmaris'te yaklaşık 13 gün boyunca süren orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası tamamen kontrol altına alınmıştı. Orman yangınlarından geriye ise bıraktığı izler kaldı. Marmaris Osmaniye Mahallesi'ne yakın noktada meydana gelen orman yangınların yerleşim alanlarına sıçraması 30 ev tamamen küle dönerken 13 evde ise hasar oluştu. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara şu için konteyner ev dağıtımı yapılırken, yangında hasar alan evler ve geriye bıraktığı izler havadan görüntülendi.

Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü
Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü
Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü
Son dakika haber | Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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