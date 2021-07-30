Son dakika haber | MARMARİS'TE YANGINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA YARDIM ELİ

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Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, Osmaniye ve Bayır köylerinde de etkili oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, Osmaniye ve Bayır köylerinde de etkili oldu. Osmaniye ve Bayır köylerinde yaralanan ve dumandan etkilenen hayvanların yardımına Marmaris Belediyesi Veteriner ekipleriyle Marmaris Hayvanları Koruma Derneği koştu.

Marmaris'te yangın 2'nci günde de devam ederken, ekipler yangın bölgesindeki köyleri dolaşarak dumandan etkilenen hayvanlara yerinde müdahalede bulundu. Yangın sırasında sahipsiz kalmış hayvanları toplayan ekipler, hayvanların ilk tedavilerini yapıp ihtiyaçlarını giderdi. Güvenli alanlara yerleştirilen hayvanların tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edileceği ve sahipsiz olanların da yuvalandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı