Son dakika haber | Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısı
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Son dakika haber | Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısı

19.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:13
Son dakika haber | Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısı

Son dakika gelişmesine göre Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı belirlenen, tantuni satışı yapan bir lokantanın işletmecisi, müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te tantuniciye uyuşturucu gözaltısı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı belirlenen, tantuni satışı yapan bir lokantanın işletmecisi, müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işyeri, ev ve motosikletinin bagajında ele geçirilen bir miktar esrar ve hintkenevirine el konuldu.

Marmaris İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan mahallesindeki tantuni satışı yapan bir lokantanın uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucunda tantuni dükkanını işletmecisi 39 yaşındaki Y.D.'nin 'Karışık sarma bol acılı' şifresini kullanarak esrar sattığı tespit edildi. Polis tarafından takip edildiğinden habersiz uyuşturucu satmaya devam den Y.D.'nin lokantasını bugün öğle saatlerinde müşteri görünümündeki polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Y.D.'nın lokantası evi ve paket serviste kullanılan motosiklet bagajında birer içimli paketlenmiş toplam 1800 gram esrar, 3 hassas terazi, 115 gram kenevir tohumu, 3 gram tütünle karıştırılmış kubar esrar ele geçirildi. Y.D., gözaltına alındı. Y.D., polisteki ifadesinde susma hakkını kullandı. Polis, belediye yetkililerine mekanın ruhsatının iptali ve mühürlenmesi için resmi bildirimde bulundu. Şüpheli Y.D., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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