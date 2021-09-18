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Son dakika haber... Marmaris'te seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Marmaris'te seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seyir halindeyken alev alan taksi kullanılamaz hale geldi.

Armutalan Mahallesi 239 Sokak'ta seyreden 48 T 4293 plakalı taksinin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücüsünün hemen park ettiği araçta çıkan yangın için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara yol açtı.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

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 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınları) Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun...
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Haber: Son dakika haber... Marmaris'te seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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