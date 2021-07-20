Son dakika haber... Marmaris'te lunaparka silahlı saldırı: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Marmaris'te lunaparka silahlı saldırı: 1 yaralı Vurulan lunapark çalışanı hastaneye kaldırıldı Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir lunaparkta silahlı saldırı meydana geldi.

Marmaris'te lunaparka silahlı saldırı: 1 yaralı

Vurulan lunapark çalışanı hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir lunaparkta silahlı saldırı meydana geldi. Olayda kurşunların hedefi olan lunapark çalışanı bir kişi hastaneye kaldırılırken, silahı ile kaçan ve eşgali belirlenen silahlı saldırganın yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Olaydan sonra güvenlik gerekçesi ile lunapark boşaltılarak kapatıldı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. Gece silahı ile birlikte lunaparka gelen bir şahıs insanların eğlendiği sırada ateş ederek lunapark çalışanı şahsı ayaklarından vurdu. Silah sesi üzerine panikleyen pek çok kişi etrafa kaçışarak canını kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede bölgeye gelen güvenlik güçleri olaydan sonra saldırganın Yalancıboğaz tarafına doğru kaçtığını belirledi. Siyah tişört ve kot pantolonlu sağ kolunda dövme olan saldırgan her yerde aranıyor. Olayda yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Geçen hafta da silahlı saldırıda bulunulmuştu

Silahlı saldırının olduğu lunaparkta 3 Temmuz gecesi de silahlı saldırı olayı yaşanmış ve bu saldırıda 52 yaşındaki lunapark işletmecisi U.K. yaralanmıştı. Bu gece gerçekleştirilen saldırıda farklı bir kişi yaralanırken saldırganın geçen haftaki olayı gerçekleştiren kişi mi yoksa bir başka kişi mi olduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl