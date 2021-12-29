Son dakika haber! Marmaris'te kaza yapan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haber! Marmaris'te kaza yapan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Marmaris'te kaza yapan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaza yapan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaza yapan kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Ramazan Kılıç idaresindeki 37 NB 567 plakalı kamyonet, Hisarönü Mahallesi Limanbaşı mevkisinde, yoldan çıkarak savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kılıç, kamyonetin tavan kısmı kesilerek sıkıştığı yerden itfaiye ekibince kurtarıldı.

Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ve yanındaki iki yolcunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri

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