Son dakika haber: Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı
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Son dakika haber: Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı

Son dakika haber: Marmaris'te alevlere müdahale eden orman işçileri kaza yaptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına müdahale eden işçilerin bulunduğu arazözün devrilmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Manisa'dan Marmaris'e gelerek Turunç Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekibin bulunduğu arazöz bölgede devrildi. Kazada arazözde bulunan 4 işçi yaralandı.

İşçiler kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si ayakta tedavi olurken 2 işçi müşahede altına alındı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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