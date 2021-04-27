Son dakika haber! Marketten piknik tüpü hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Marketten piknik tüpü hırsızlığı kamerada

Son dakika haber! Marketten piknik tüpü hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sultangaazi'de market işletmecisinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız kapı önünde bulunan iki mutfak tüpünü çaldı.

Sultangaazi'de market işletmecisinin bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız kapı önünde bulunan iki mutfak tüpünü çaldı. Olaya tepki gösteren dükkan sahibi, "İhtiyacı olan gelsin istesin kardeşim biz tüpünü değil erzağını da vereceğiz, ama bu düşüncedeki insanlara yazıklar olsun" dedi. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saat 11.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir süpermarkette yaşandı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği hırsızlık olayında bir kişinin kaldırımda yürürken, market sahibinin dalgınlığından yararlanarak kapının giriş kısmında bulunan piknik tipi tüplerden 2 adet birden çalarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili bilgi veren süpermarket sahibi İhsan Yılmaz, "20 yıldır burada esnaflık yapıyorum bunun gibi bir çok vaka ile karşılaştım ama bu olay çok farklı ihtiyacı olan gelsin istesin daha öncede ihtiyaç sahiplerine yardım yaptık, yapıyoruz. Bu insan art niyetli buradan geliyor 2 tane tüpü alıp gidiyor. Ben emniyet teşkilatından ve bütün yetkili kişilerden bu tür art niyetli insanların bir an önce yakalanmasını ve cezasının verilmesini arz ediyorum. İhtiyacı olsa bir tane alır o zaman bir şey demem. Daha önce marketimizden sadaka kutusunu çaldılar, bebe bisküvilerini çaldılar vesaire tamam dedik ihtiyacı vardır ama ihtiyacı olan gelsin istesin kardeşim biz tüpünü değil erzağını da vereceğiz gereken neyse yapacağız buradaki bütün bir çok esnaf arkadaşlarımda yardım yapıyor ama bu düşüncedeki insanlara yazıklar olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK

'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Marketten piknik tüpü hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 09:46:49. #1.14#

title