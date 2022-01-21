Son dakika haber: Marketten 19 şişe alkol çalan iki kişi kamera kayıtlarına takıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'nin Keşan ilçesinde bir markete girip çok sayıda şişe alkolü çalarak kaçan şahıslar, kamera kayıtlarına takıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir markete girip çok sayıda şişe alkolü çalarak kaçan şahıslar, kamera kayıtlarına takıldı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da bir alışveriş merkezinde bulunan markete giren iki şahıs, reyonda bulunan yaklaşık 500 lira değerindeki 19 şişe alkolü çaldı; daha sonra da kaçtı. Durum market görevlileri tarafından yapılan ürün sayımında fark edilirken, yapılan hırsızlık ihbarı üzerine polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında marketin kamera kayıtlarını inceleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketten ürünleri çalan 2 kişinin kimliğini daha önce de benzer suçlara karışmış E.E. ve C.O. olarak tespit etti. İki şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Adli makamlar karşısına çıkarılan E.E. ve C.O. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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