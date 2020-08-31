Son dakika haber... Marketteki kadın çalışanlara yumruklu saldırı anları kamerada
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Son dakika haber... Marketteki kadın çalışanlara yumruklu saldırı anları kamerada

Gelen son dakika haberine göre Sancaktepe'de bir markette müşteri olduğu iddia edilen kişi, marketteki iki kadın çalışana yumruklarla saldırdı.

Son dakika haber... Marketteki kadın çalışanlara yumruklu saldırı anları kamerada
31.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:53

Sancaktepe'de bir markette müşteri olduğu iddia edilen kişi, marketteki iki kadın çalışana yumruklarla saldırdı. Market çalışanları ile diğer müşteriler saldırgan şahsı durdurmaya çalışırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de yaşanan olayda, müşteri olduğu değerlendirilen bir şahıs ile marketteki kadın çalışanlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahıs, tartıştığı kadın çalışanın üzerine yürüdü, ardından bir anda yumruklarla saldırmaya başladı. Marketteki diğer kadın müşteriler saldırgan şahsı durdurmaya çalışırken, diğer market çalışanı da arkadaşını savunmak için şahsa saldırdı. Saldırgan şahıs, iki market çalışanına da art arda yumruklarla saldırmaya devam etti.

Saldırgan şahsın marketin kadın çalışanlara yumruk atarak saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs önce market çalışanının üzerine yürüyor, ardından yumruklarla saldırmaya başlıyor. Diğer müşteriler ile market çalışanı da şahsı engellemeye çalışıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
DOĞRUSU: YANINDA Kİ BAYANDAN UTAN BARİ
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CABBAR: Şehir eşkiyası kendini köyünde zannediyor
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ALİ OSMAN: Erkek müsvettesi içecek reyonunda açıp bi şeyler içiyorlar. Çıkarken çalışan kız ücret için kekoya uyarınca oluyor olay
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