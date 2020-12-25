Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı

25.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:14

Son dakika haber... Karaman'da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız Karaman polisinin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da girdiği market zincirinin şubesinden cep telefonu çalan sabıkalı hırsız Karaman polisinin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce Karaman'da bir market zincirinin şubesindeki vitrinde bulunan cep telefonları çalındı. Market çalışanlarının hırsızlık olayını fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, önce sahsın bindiği aracın plakasını sonra da kimliğinin D.Ş. (35) olduğunu tespit etti. Şahsı ve kullandığı kiralık otomobili takibe alan ekipler, hırsızlık zanlısını Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan ekipler market zincirinden çalınmış 4 adet cep telefonu buldu.

"33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmış"

Hırsızlık yaptığı market zincirinde bir dönem çalıştığı öğrenilen hırsızlık zanlısı D.Ş'nin poliste hırsızlık ve kasten adam yaralama suçundan 23 kaydı olduğu da ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisinin kiralık araçla il il dolaştığı ve aynı market zincirinden hırsızlık yaptığı belirlendi. D.Ş'nin polise yakalanmamak için erkek kardeşinin kimliğini kullandığı da tespit edildi. Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

D.Ş'nin Karaman'daki market zincirinin vitrininde bulunan cep telefonlarını bıçak kullanarak çalması ise güvenlik kameralarına yansıdı. - KARAMAN

Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı
Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı
Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Songül Karlı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Burak Yılmaz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Market zincirine dadanan hırsızı Karaman polisi yakaladı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:15:00. #1.15#
title