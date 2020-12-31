Son dakika haber | Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haber | Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

31.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:18
Son dakika haber | Mardin merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberine göre Mardin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Kızıltepe ilçesi ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlara ve şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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