Son dakika haber! Mardin'den tedavi için Elazığ geldi, şifayı şehir hastanesinde buldu
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Son dakika haber! Mardin'den tedavi için Elazığ geldi, şifayı şehir hastanesinde buldu

Son dakika haber! Mardin'den tedavi için Elazığ geldi, şifayı şehir hastanesinde buldu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mardin'den tedavi için Elazığ'a gelen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Mardin'den tedavi için Elazığ'a gelen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Halk arasında "Kundaracı Göğsü" ve tıpta "Pectus Excavatum" olarak adlandırılan göğüs kafesindeki çökme şeklindeki deformite nedeniyle Mardin'den tedavi için Elazığ'a gelerek şehir hastanesine başvuran 23 yaşındaki M.E, yapılan tetkiklerinin ardından göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Murat Kılıç tarafından ameliyata alındı.

Hastanede ilk kez gerçekleştirilen operasyonla göğüs kafesine çelik bar yerleştirilen M.E'nin göğüs kafesindeki deformitesi düzeltildi.

M.E. bir süre gözetim altında tutulduktan sonra şifa ile taburcu edildi.

Dr. Kılıç, ameliyata ilişkin yaptığı açıklamada, hem estetik hem de tıbbi olarak rahatsızlık verebilen göğüs duvarı deformitelerinden en yaygın olanların Pectus Excavatum veya Pectus Carinatum olduğunu belirterek, göğüs deformitesi şikayeti ile hastanelerine müracaat edecek hastaların sağlığına kavuşturulması için hizmete hazır olduklarını kaydetti.

M.E. de, "Göğsümde çökme vardı. Murat hocaya teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Ayrıca, bir çocuk hastanın halk arasında "Güvercin Göğsü" ve tıpta "Pectus Carinatum" olarak adlandırılan göğüs kafesindeki deformiteninde başarılı bir operasyonla düzeltildiği bildirildi.

Son dakika haber! Mardin'den tedavi için Elazığ geldi, şifayı şehir hastanesinde buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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