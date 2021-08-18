Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
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Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım

Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MARDİN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında, selden etkilenen Kastamonu'ya içerisinde gıda malzemesi ve giyecek olan 17 TIR gönderildi.

MARDİN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında, selden etkilenen Kastamonu'ya içerisinde gıda malzemesi ve giyecek olan 17 TIR gönderildi.

Kastamonu'da selden etkilenen vatandaşlar için Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına, Mardinliler yoğun ilgi gösterdi. İçerisinde 357 ton un, 25 ton makarna, 25 ton bulgur ve çok sayıda giyecek olan 17 TIR, düzenlenen törenin ardından Kastamonu'ya uğurlandı.Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah memleketimizi ve milletimizi bu tür acı felaketlerden korusun. Kampanyaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım
Son dakika haber: Mardin'den selin vurduğu Kastamonu'ya 17 TIR yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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