Son dakika haber... Mardin'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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Son dakika haber... Mardin'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

09.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:27
Son dakika haber... Mardin'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Son dakika haberine göre Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

Mardin'in Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde arananların yakalanması amacıyla 7 Şubat'ta Artuklu ilçesinin Ayntepe, Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri ve mezraları, Nusaybin'in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkayası mezrasında, Ömerli'nin Sulakdere Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Operasyonların sona ermesinden dolayı ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilen açıklamada, "Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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