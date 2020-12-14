Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu operasyonları sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu operasyonları sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı

14.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:32
Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu operasyonları sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ömerli ilçesinde Kayaüstü Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içinde bulunun 4 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 160 gram esrar ele geçirildi, R.G, A.A, N.K. ve A.A. gözaltına alındı.

Midyat ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda ise gözaltına alınan İ.T'nin üzerinde 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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