Son dakika haber! Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberine göre Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
12.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:32
Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ilıca Mahallesi Buğday Pazarı karşısında Alihan Karamanoğlu yönetimindeki 01 FDY 26 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Karamanoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA