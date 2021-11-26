Son dakika haber: MARDİN -Tırın otomobili sürüklemesi kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın otomobili önünde sürüklemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda seyir halindeki tırın, 45 ZA 9070 plakalı otomobili önünde metrelerce sürüklediği görülüyor.

Otomobilin önünde sürüklendiğini fark etmeyen tır şoförü, duyduğu sesler üzerine aracı durdurdu. Otomobilde bulunan sürücü kazada yara almadan kurtuldu.

Bu arada, o anlar seyir halindeki bir aracın şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.