Mardin'de tır otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de tır otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu otobüsü durağına daldı.

Mardin'de tır otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu otobüsü durağına daldı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 1 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ