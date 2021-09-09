Son dakika haber: Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
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Son dakika haber: Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Son dakika haber: Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MARDİN Merkez Artuklu ilçesi Aytepe köyü kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi yaralandı.

MARDİN Merkez Artuklu ilçesi Aytepe köyü kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 Özel Harekat polisi yaralandı. Bölgede operasyon başlatıldı.

Saat 19.00 sıralarında Artuklu ilçesi Konaklı Karakoluna bağlı Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu 1 Özel Harekat polisi yaralandı. Sol omzundan hafif yaralanan polis memuru ambulans helikopter ile olay yerinden alınarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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