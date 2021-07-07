Son dakika haber... Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
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Son dakika haber... Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)

Son dakika haber... Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı'nca Mardin'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı için yayımlanan başsağlığı mesajında, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz...

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nca Mardin'de Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı için yayımlanan başsağlığı mesajında, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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