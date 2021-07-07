Son dakika haber! Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit
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Son dakika haber! Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit

Son dakika haber! Mardin'de teröristlerden askeri araca saldırı: 1 şehit
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MARDİN'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu.

MARDİN'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), şehit oldu. 

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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