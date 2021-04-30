Son dakika haber | Mardin'de terör operasyonunda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haber | Mardin'de terör operasyonunda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haber | Mardin'de terör operasyonunda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Mardin'in Dargeçit kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir depoda keskin nişancı tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen ve girişi taşlarla gizlenmiş depo tespit edildi.

Depoda yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, şarjör ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından depo kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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