Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ - Haberler
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Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MARDİN'de, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla attı.

MARDİN'de, lastiğin patlamasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın başladı. Kazada 2 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Artuklu ilçesi Yukarıhatunlu ve Çıplaktepe mahalleleri arasında meydana geldi. Lastiğinin patlaması sonucu ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CB 82 plakalı otomobil takla attı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde hurdaya dönen aracın sürücüsü ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

Son dakika haberleri | MARDİN'DE TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI: 2 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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