Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haber! Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN (AA) - Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/ Ypg'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı.

Araştırmada, PKK/KCK, PYD/YPG'yi övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen O.A, Ş.A, M.Ç, M.R, N.A, F.D, Y.D, S.A, Ö.Ç. ve H.A, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Mardin, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haber

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