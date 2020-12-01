Son dakika haber... Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ekipler denetimlere başladı

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlere başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında bugün başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Mardin'de polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı. Saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlanmasıyla birlikte ekipler, kural ihlallerine karşı kentin birçok cadde ve kavşaklarının yanı sıra kent giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA