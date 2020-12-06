Son dakika haber: Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Son dakika haber... Mardin'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
Mardin'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
Türkiye genelinde vakaların yükselişi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Mardin'in Artuklu ilçesinde denetlemeleri ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşları durduran güvenlik güçleri, belirlenen meslek dışındakileri evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı