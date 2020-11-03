Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

03.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:38
Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kuyular Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Bahur (48) olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Bahur ise ağır yaralandı.

Yaralı Bahur, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber: Elazığ'daki yangında 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralandı
Son dakika haber: Elazığ'daki yangında 8 aylık Hiranur öldü, ağabeyi ağır yaralandı
Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Geert Wilders Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:43:33. #1.14#
title