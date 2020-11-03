Son dakika haber... Mardin'de silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kuyular Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Bahur (48) olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Bahur ise ağır yaralandı.

Yaralı Bahur, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak