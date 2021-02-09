Son dakika haber | Mardin'de sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'de jandarma tarafından fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.