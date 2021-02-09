Son dakika haber | Mardin'de sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Mardin'de sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

09.02.2021 18:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:37
Son dakika haber | Mardin'de sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'de jandarma tarafından fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

MARDİN'de jandarma tarafından fiziki takip sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. ve S.Ç. isimli şüphelilerin yüklü miktarda sahte dolar bulundurdukları bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin aracı, Artuklu ilçesi Kuyulu Mahallesi yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada, 400 adet sahte 50 dolar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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