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Son dakika haber: Mardin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Mardin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Son dakika haberler: Mardin'de bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'de bir polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Patlayıcının fark edilmesi sonucu olay yerinde görevlendirilen bomba imha uzmanı tarafından patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yapılırken, patlayıcı yerleştirilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MARDİN

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