Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler A.D, S.D, Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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