PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

25.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:05

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilen 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilen 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 8 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklarda arama yapıldı.

Aramada, örgütsel doküman, tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Diğer malzemeler ile sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Enis Berberoğlu Fahrettin Altun İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Prens Harry Türkan Şoray Burcu Kıratlı
Spor Ali Koç Umut Bulut Mesut Bakkal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 11:07:51. #1.14#
title