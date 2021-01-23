Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
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Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi

23.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:46
Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi

Son dakika haberleri: Mardin kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Emen Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen, 6 noktada araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan oksijen tüpü, pil, termal şemsiye, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınaklar Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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