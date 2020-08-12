Son dakika haber... Mardin'de ormanlık alan yangında zarar gördü Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm zarar ormanlık zarar gördü.

Mardin'in Ömerli ilçesinde çıkan yangında 500 dönüm zarar ormanlık zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, Dönerdere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Ömerli ve Mardin Büyükşehir Belediye İtfaiye ile Orman Şefliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında, 500 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA