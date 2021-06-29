Son dakika haber: Mardin'de orman yangını çıktı
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Son dakika haber: Mardin'de orman yangını çıktı

Son dakika haber: Mardin'de orman yangını çıktı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, müdahale sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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