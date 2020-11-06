Son dakika haberi: Mardin'de öğrencilere, çocuk polis ve trafik dedektif kimlik kartı verildi

Son dakika haberler... Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ana sınıfı öğrencilere adına hazırladıkları çocuk polis ve trafik dedektif kimlik kartı verdi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ana sınıfı öğrencilere adına hazırladıkları çocuk polis ve trafik dedektif kimlik kartı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Artuklu ilçesinde Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

"Çocuk Gülerse Dünya Güler" temasıyla gerçekleştirilen ziyaretle çocukların heyecanlarına ortak olmak isteyen ekipler, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Çocuklara, polislik mesleği hakkında bilgilendirmede bulunan ekipler, öğrencilerle birlikte resim yaptı.

Ekipler, anasınıfı öğrencilerine çocuk kimlik kartı ve trafik dedektif kimlik kartları ile kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz