Son dakika haber! Mardin'de motosiklet çalan ardından markette hırsızlık yapan şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı
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Son dakika haber! Mardin'de motosiklet çalan ardından markette hırsızlık yapan şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı

19.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:29
Son dakika haber! Mardin'de motosiklet çalan ardından markette hırsızlık yapan şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı

Son dakika haberi... MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, önce motosiklet ardından bir marketten çok sayıda sigara paketi çalan şüpheli C.Z., Diyarbakır'da yakalandı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, önce motosiklet ardından bir marketten çok sayıda sigara paketi çalan şüpheli C.Z., Diyarbakır'da yakalandı. Gözaltına alınan C.Z., tutuklandı.

Olay, Mazıdağı ilçesinde meydana geldi. Mazıdağı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce bir motosiklet çalındığı ardından bir markette çok sayıda sigara paketi çaldığını ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, iki hırsızlığı da gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğu belirlendi. Şüphelinin C.Z. olduğunu belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu C.Z.'nin Diyarbakır'da olduğu belirlendi. C.Z.'nin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, çaldığı motosiklet ile sigara paketlerini ele geçirdi. Çalınan malzemelere el koyan ekipler, C.Z.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından C.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece mahkemede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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