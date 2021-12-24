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Son dakika haber: Mardin'de minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Son dakika haber: Mardin'de minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa minibüs çarptı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa minibüs çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Emniyet Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki İbrahim Akan, yolun karşısına geçemeye çalışırken 47 DP 374 plakalı minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akan'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk etti. Akan'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kazayla ilgi inceleme başlattı. - MARDİN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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