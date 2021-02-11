Son dakika haber... Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında, üzerinde patlayıcı ve örgütsel belge ve materyaller ile yakalanan ikisi Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında, üzerinde patlayıcı ve örgütsel belge ve materyaller ile yakalanan ikisi Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının koordineli çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Ülkeye illegal yollardan giriş yapan Suriye uyruklu şahısların terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol illerde eylem yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat aktarımı yaptığının bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, yürütülen çalışmalarda illegal yollardan ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen ikisi Suriye uyruklu 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan üst aramalarında Suriye uyruklu şahısların üzerinde sigara paketlerindeki sigaraların içerisine gizlenmiş 11 el yapımı elektrikli kapsül, pijamalarının lastik kısmına gizlenen saniyeli ve infilaklı iki patlayıcı fitili, diğer kişinin üzerinde ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımı konularına ait bilgi ve belgeler ile bombaları patlatma anlarına ait videolar içeren dijital materyaller ele geçirildiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 3 teröristin tutuklandığı belirtilen açıklamada, ilde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar