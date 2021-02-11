Son dakika haber... Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı

11.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:45
Son dakika haber... Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında, üzerinde patlayıcı ve örgütsel belge ve materyaller ile yakalanan ikisi Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında, üzerinde patlayıcı ve örgütsel belge ve materyaller ile yakalanan ikisi Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının koordineli çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Ülkeye illegal yollardan giriş yapan Suriye uyruklu şahısların terör örgütleri içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol illerde eylem yapmak üzere olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat aktarımı yaptığının bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, yürütülen çalışmalarda illegal yollardan ülkeye geçiş yaptığı tespit edilen ikisi Suriye uyruklu 3 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan üst aramalarında Suriye uyruklu şahısların üzerinde sigara paketlerindeki sigaraların içerisine gizlenmiş 11 el yapımı elektrikli kapsül, pijamalarının lastik kısmına gizlenen saniyeli ve infilaklı iki patlayıcı fitili, diğer kişinin üzerinde ise tuzaklama, sabotaj ve bomba yapımı konularına ait bilgi ve belgeler ile bombaları patlatma anlarına ait videolar içeren dijital materyaller ele geçirildiği aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 3 teröristin tutuklandığı belirtilen açıklamada, ilde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi ile örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Osman Kavala Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Sezen Aksu Barış Manço Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Mardin'de metropol illere saldırı hazırlığında 3 terörist yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:48:42. #1.16#
title